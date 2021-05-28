По состоянию конец мая свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе почти все соседние с Беларусью страны.
Об этом пишет портал TUT.BY.
Сообщается, что к авиабойкоту Беларуси присоединились все соседи, кроме России (Польша, Украина, Литва и Латвия), а также Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция.
Отметим, сегодня стало известно, что Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая.
Напомним, ранее в правительстве заявили, что такой шаг необходим для обеспечения безопасности украинской авиации и пассажиров.
Как сообщалось, международная организация гражданской авиации (ICAO) проведёт расследование о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая.
Напомним, 23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, под предлогом вероятности теракта на борту. После посадки был арестован активист и оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка.
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По состоянию конец мая свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе почти все соседние с Беларусью страны.
Об этом пишет портал TUT.BY.
Сообщается, что к авиабойкоту Беларуси присоединились все соседи, кроме России (Польша, Украина, Литва и Латвия), а также Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция.
Отметим, сегодня стало известно, что Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая.
Напомним, ранее в правительстве заявили, что такой шаг необходим для обеспечения безопасности украинской авиации и пассажиров.
Как сообщалось, международная организация гражданской авиации (ICAO) проведёт расследование о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая.
Напомним, 23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, под предлогом вероятности теракта на борту. После посадки был арестован активист и оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка.