По состоянию конец мая свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе почти все соседние с Беларусью страны.

Об этом пишет портал TUT.BY.

Сообщается, что к авиабойкоту Беларуси присоединились все соседи, кроме России (Польша, Украина, Литва и Латвия), а также Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция.

Отметим, сегодня стало известно, что Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая.