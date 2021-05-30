Конституционный суд Молдовы рассмотрит отказ бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища. Дело передала Высшая судебная палата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Верховный суд удовлетворил просьбу адвоката об отмене исключения о неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента Молдовы для отказа Чаусу.

Таким образом, суд передал дело КС Молдовы и отложил рассмотрение апелляции до вынесения Конституционным судом решения по этому уведомлению.

Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его в центре Кишинева. С тех пор его похитители не выходили на связь с требованиями. При этом одного из них удалось задержать.

Также СМИ сообщали, что судью Чауса могли вывезти четыре украинца. Были названы их имена.

Напомним, юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.

Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.

Уже 11 августа судье Николае Чаусу сообщено о подозрении. Сразу арестовать судью не удалось из-за судейского иммунитета.

Только 6 сентября Верховная Рада проголосовала за арест судьи.

Однако в тот же день стало известно, что Чаус сбежал. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Николай Чаус находится в оккупированном Крыму.