В Николаеве в микрорайоне Лески на остановке Бутомы мужчина без верхней одежды и в крови оказывал сопротивление нацгвардейцам, отказывался от медицинской помощи.

Об этом сообщили в паблике Намыв.

Авто сообщения заявил, что мужчина был «в наркотическо-алкогольном состоянии».

— Бросался на медиков и на Нацгвардию. При этом отказывался от помощи, убегал и бился головой об асфальт. В итоге его погрузили в машину скорой помощи и в сопровождении Нацгвардии увезли, - сказано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Намыв (@namuv.nikolaev)

Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.