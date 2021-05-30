В Николаеве в микрорайоне Лески на остановке Бутомы мужчина без верхней одежды и в крови оказывал сопротивление нацгвардейцам, отказывался от медицинской помощи.
Об этом сообщили в паблике Намыв.
Авто сообщения заявил, что мужчина был «в наркотическо-алкогольном состоянии».
— Бросался на медиков и на Нацгвардию. При этом отказывался от помощи, убегал и бился головой об асфальт. В итоге его погрузили в машину скорой помощи и в сопровождении Нацгвардии увезли, - сказано в сообщении.
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Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.
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В Николаеве в микрорайоне Лески на остановке Бутомы мужчина без верхней одежды и в крови оказывал сопротивление нацгвардейцам, отказывался от медицинской помощи.
Об этом сообщили в паблике Намыв.
Авто сообщения заявил, что мужчина был «в наркотическо-алкогольном состоянии».
— Бросался на медиков и на Нацгвардию. При этом отказывался от помощи, убегал и бился головой об асфальт. В итоге его погрузили в машину скорой помощи и в сопровождении Нацгвардии увезли, - сказано в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.