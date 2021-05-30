Украина делает все возможное для своей защиты от российской агрессии, но ей нужна поддержка Запада.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «Le Figaro», передает пресс-служба политсилы.

— Мы боремся за свою страну, но нам нужен единый фронт Запада в поддержку Украины. Нужны международные санкции - начиная с эмбарго против российского газа и нефти, замораживания российских активов, отключения России от платежной системы Swift, - заявил Петр Порошенко.

По его мнению, Украина нуждается в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия.

Также по его словам, Запад должен был бы помешать строительству трубопровода «Северный поток-2».

— В противном случае это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны. То, что происходит на Донбассе, - это не замороженный конфликт. С начала года российские силы убили 43 украинских солдат. Во-вторых, войну надо прекратить. Для этого существует лишь один инструмент: развертывание миссии «голубых шлемов» под мандатом Совета безопасности ООН на всей оккупированной территории, - говорит Петр Порошенко.

В то же время Петр Порошенко отмечает, что самая большая ошибка нынешней власти - думать, что можно заключить мир с Владимиром Путиным.

— Российский президент не хочет мира с Украиной. За два года он выдал 200 000 российских паспортов населению в оккупированном Донбассе, поскольку хочет иметь повод защитить российских граждан на нашей территории. Это абсолютно незаконно. Это ползучая оккупация Донбасса, - резюмировал политик.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области разведчика так называемых «ЛДНР». Он дает показания о преступлениях боевиков и причастности Российской Федерации к оккупации Донбасса.