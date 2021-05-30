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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева побывала на острове Майский с рабочим визитом.
Она обсудила проект по установке солнечных панелей для 73-го морского центра специального назначения, о чем позже написала у себя на странице Facebook.
Также она считает, что остров может стать «туристическим магнитом».
— Потрясающе красивое место - остров Майский. На острове была даже церковь. Локация претендует на туристический магнит, в дни, когда не проводятся учения, - указала Анна Замазеева.
В прошлом году планировалось, что на острове Майский в Очаковском районе будут готовить боевых пловцов.
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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева побывала на острове Майский с рабочим визитом.
Она обсудила проект по установке солнечных панелей для 73-го морского центра специального назначения, о чем позже написала у себя на странице Facebook.
Также она считает, что остров может стать «туристическим магнитом».
— Потрясающе красивое место - остров Майский. На острове была даже церковь. Локация претендует на туристический магнит, в дни, когда не проводятся учения, - указала Анна Замазеева.
В прошлом году планировалось, что на острове Майский в Очаковском районе будут готовить боевых пловцов.