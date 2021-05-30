После ливня 30 мая улицы Житомира снова затопило. Непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.
Как пишет ЖитомирИнфо, пешеходам было по колено воды, а транспорт был заблокирован.
Местные не растерялись: кто-то достал надувные матрасы для передвижения по затопленным улицам, а в центре города молодые ребята решили покататься на водном мотоцикле.
Фото и видео затопленных улиц распространяли местные в социальных сетях.
— Раз Житомир не едет на море, море приехало в Житомир, — шутят пользователи.
Ранее сообщалось, что вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.
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После ливня 30 мая улицы Житомира снова затопило. Непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.
Как пишет ЖитомирИнфо, пешеходам было по колено воды, а транспорт был заблокирован.
Местные не растерялись: кто-то достал надувные матрасы для передвижения по затопленным улицам, а в центре города молодые ребята решили покататься на водном мотоцикле.
Фото и видео затопленных улиц распространяли местные в социальных сетях.
— Раз Житомир не едет на море, море приехало в Житомир, — шутят пользователи.
Ранее сообщалось, что вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.