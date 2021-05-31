Партия Грузии Единое национальное движение, основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, войдет в грузинский парламент после семимесячного бойкота. Однако там не хотят подписывать соглашение о выходе из политического кризиса.

Об этом сообщает Грузия.Online.

Решения партии, которое она приняла на заседании политсовета в воскресенье, 30 мая, озвучил ее лидер Ника Мелия.

— Мы будем бороться с ней (руководящей партией Грузинская мечта — прим.) везде, и в зале заседаний парламента, в комитете залах... на улицах, в селах, районах, горах, равнинах, — подчеркнул Ника Мелия.

В то же время, несмотря на то, что Единое национальное движение попадет в парламент, в партии говорят, что не присоединяются к документу, который представил глава Европейского совета Шарль Мишель. 19 апреля при его посредничестве представители руководящей и оппозиционной партий подписали соглашение для выхода из политического кризиса в Грузии. Согласно ему, оппозиция войдет в парламент, а партия власти Грузинская мечта проведет новые парламентские выборы, если не получит не менее 43% голосов на муниципальных выборах в 2021 году.

В октябре 2020-го оппозиция отказалась входить в новый парламент, не признав итоги выборов, по итогам которых правящая партия Грузинская мечта набрал 48% голосов. Среди прочего, сторонники оппозиции требовали провести новое голосование и отправить в отставку главу ЦИК Тамара Жвания.

10 мая 2021 года суд в Тбилиси освободил из-под стражи под залог лидера партии Единое национальное движение Нику Мелия. Это было одним из ключевых требований оппозиции для начала работы в парламенте.