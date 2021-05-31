Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть карантинная усталость.

Об этом Ляшко сказал в интервью ТСН.

Он добавил, что нужно искать «золотую середину» между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

— Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления, - сказал Виктор Ляшко.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 1703 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.