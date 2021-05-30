В Украине обнаружили 1703 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1330 человек, умерли 84 пациента, выздоровели 5733 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и городе Киев (96).

Вчера на Николаевщине выявили 141 новый случай коронавирусного заболевания.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 15 199 человек,

методом ИФА - 3289 человек,

экспресс-тестами - 14 002 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 201 472 человека, выздоровели 2 036 148 человек, а умерли - 50 472.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за 28 мая получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.