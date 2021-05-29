По состоянию на утро 29 мая в Николаевской области зарегистрирован 141 новый случай коронавирусного заболевания.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 29 мая из всех 68370 (+141) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 43276 (+79);

Первомайск — 2966 (8);

Южноукраинск — 1986 (+4);

Вознесенск — 1848 (+5);

Очаков — 1281.

На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2337 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 146, всего выздоровели — 64948. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1795, за сутки — 3.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за последние сутки, 28 мая, получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.