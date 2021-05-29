По состоянию на утро 29 мая в Николаевской области зарегистрирован 141 новый случай коронавирусного заболевания.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 29 мая из всех 68370 (+141) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2337 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 146, всего выздоровели — 64948. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1795, за сутки — 3.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за последние сутки, 28 мая, получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
|
Хто гонить фуфло?Станислав Мартиросов
По состоянию на утро 29 мая в Николаевской области зарегистрирован 141 новый случай коронавирусного заболевания.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 29 мая из всех 68370 (+141) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2337 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 146, всего выздоровели — 64948. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1795, за сутки — 3.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за последние сутки, 28 мая, получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.