В Николаевской области прививку от коронавируса за последние сутки, 28 мая, получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 40 034 людям.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 16 815 человека.
Наибольшее количество приви сделали в Днепропетровской области — 3148, наименьше в Ровненской — 126.
Всего с начала кампании по вакцинации сделано 1 132 821 прививок. Вакцинировано — 1 008 859 человека, из них получили первую дозу — 1 008 857 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 123 964.
Последние сутки вакцинацию проводили 273 мобильные бригады по иммунизации и 354 пункта прививок.
Напомним, Южная Корея одобрила вакцину COVID-19 Moderna Inc. (MRNA.O) на фоне ускорения национальной вакцинации.
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В Николаевской области прививку от коронавируса за последние сутки, 28 мая, получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 40 034 людям.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 16 815 человека.
Наибольшее количество приви сделали в Днепропетровской области — 3148, наименьше в Ровненской — 126.
Всего с начала кампании по вакцинации сделано 1 132 821 прививок. Вакцинировано — 1 008 859 человека, из них получили первую дозу — 1 008 857 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 123 964.
Последние сутки вакцинацию проводили 273 мобильные бригады по иммунизации и 354 пункта прививок.
Напомним, Южная Корея одобрила вакцину COVID-19 Moderna Inc. (MRNA.O) на фоне ускорения национальной вакцинации.