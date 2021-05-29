В Николаевской области прививку от коронавируса за последние сутки, 28 мая, получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 40 034 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 16 815 человека.

Наибольшее количество приви сделали в Днепропетровской области — 3148, наименьше в Ровненской — 126.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 1 132 821 прививок. Вакцинировано — 1 008 859 человека, из них получили первую дозу — 1 008 857 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 123 964.

Последние сутки вакцинацию проводили 273 мобильные бригады по иммунизации и 354 пункта прививок.