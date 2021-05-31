С понедельника, 31 мая, в Чехии после полугодового перерыва начинают работать заведения общепита - рестораны, бары, кафе вновь могут принимать посетителей в гостевых залах, сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех.

Об этом пишет ТАСС.

— С понедельника произойдет значительное смягчение действующих в республике из-за коронавируса социальных ограничений. Откроются рестораны, но с соблюдением ясных правил, - сказал Адам Войтех.

Войтех отметил, что в общепитах будет ограничено количество гостей за одним столиком - не более четырех человек. Также будут соблюдаться и другие противоэпидемиологические меры.

Кроме того, в Чехии с понедельника начинают работать бассейны и оздоровительные центры. Здесь заполняемость помещений разрешена лишь наполовину от обычной.

Посетители обязаны будут иметь при себе определённые документы об отсутствии коронавируса - либо справку, подтверждающую перенесенное заболевание, либо отрицательный тест, либо сертификат о вакцинации.

В Чехии смягчение действующих социальных ограничений, как подчеркнул глава Минздрава, происходит на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть карантинная усталость.