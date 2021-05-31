Лидеры Австралии и Новой Зеландии призвали Китай предоставить внешним наблюдателям «беспрепятственный доступ» в Синьцзян, регион, в котором могут находиться трудовые лагеря для уйгуров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн «выразили серьезную озабоченность ситуацией с правами человека» в дальнем западном регионе Китая и заявили, что Организации Объединенных Наций и другим сторонам следует разрешить совершать «значимые» визиты в проблемное место.

Китай часто заявляет, что допускает журналистов и других лиц в Синьцзян. Группа экспертов ООН заявляла в 2019 году, что около 1 миллиона человек уйгуров были принудительно закрыты в так называемых лагерях перевоспитания. США признали подобную практику целенаправленным геноцидом этнической группы.

При этом журналисты, посещающие Синьцзян, жалуются, что их преследует полиция, которая не разрешает им беспрепятственно разговаривать с людьми и блокирует вход в общественные места без контроля.

Пекин заявляет, что его деятельность в Синьцзяне направлена на противодействие внутреннему терроризму и беспорядкам, создание инфраструктуры и предоставление экономических и образовательных возможностей.

Премьер Австралии и премьер Новой Зеландии также заявили, что они «глубоко обеспокоены событиями, ограничивающими права и свободы жителей Гонконга», и «серьезно обеспокоены событиями в Южно-Китайском море, включая продолжающуюся милитаризацию спорных объектов и активизацию дестабилизирующих действий. на море».

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте отказался от контроля над рыболовными угодьями своей страны – в территориальных водах его страны хозяйничают китайские судна.