Задержанную вместе с Романом Протасевичем его девушку Софию Сапегу могут помиловать или передать в Россию, гражданкой которой она является.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому Коммерсанту.

— Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты, - заявил Владимир Макей, отвечая на вопрос о том, какое развитие событий возможно в отношении Сапеги.

Также глава МИД добавил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может принять решения и о помиловании Сапеги, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. По словам Владимира Макея, «надо подождать».

— Она гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси. Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен, - добавил Владимир Макей.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой России Владимиром Путиным. Во время разговора белорусский лидер пожаловался главе Кремля на авиационную блокаду.