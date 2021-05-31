Экс-офицер Службы безопасности Украины Дмитрий Кузька обратился в суд с иском против корреспондентки издания «Ґрати» Анны Соколовой за публикацию статьи с упоминанием его личности под названием «Задержали человека, а вернули труп». Двух сотрудников СБУ пятый год судят по обвинению в пытках жителя Донецка».

Об этом сообщило само издание.

Издание утверждает, что Дмитрий Кузька также подал в суд на адвокатское объединение «Рух» и трех адвокатов по делу.

Журналистка Анна Соколова выпустила материал про смерть жителя Донецка Александра Агафонова после допроса сотрудниками СБУ осенью 2014 года.

— Его задержали на блокпосте на выезде из Изюма Харьковской области, заподозрив в сотрудничестве с боевиками, и доставили в изюмский райотдел милиции. Чтобы допросить Агафонова, из Краматорска приехали двое сотрудников Службы безопасности Украины — капитан Дмитрий Кузька и подполковник Юрий Пухов. Они отвезли Агафонова в здание изюмского отдел СБУ и спустя три часа вернули его райотдел милиции. Там ему стало плохо, милиционеры вызвали скорую. Но Агафонова не спасли — медработники зафиксировали смерть от многочисленных травм головы и всего тела, — говорилось в статье.

Военная прокуратура вскоре инкриминировала Дмитрию Кузьке и Юрию Пухову превышение служебных полномочий, повлекшее смерть человека. Оба офицера отрицали вину.

На время расследования их отстранили от работы, а вскоре уволили. В 2019 дело начал рассматривать Орджоникидзеевский суд Харькова.

— Статья Ганны Соколовой об этом деле и судебном процессе была опубликована на сайте издания «Ґрати» 6 мая 2020 года. В ней журналистка описала обстоятельства дела и судебный процесс по нему, представив позиции всех сторон, в том числе обвиняемых. Однако Дмитрий Кузька, не предъявляя претензий к содержанию статьи, настаивает на необходимости запрета упоминания его имени в числе обвиняемых до вынесения решения суда. Он считает, что в статье содержится фактическое утверждение о совершении им ряда преступлений, по которым еще не было вынесено судебных решений, — отмечают в издании.

Напомним, cуд в Херсоне провел подготовительное заседание по делу лектора Татьяны Кузьмич, которой выдвинули подозрение в государственной измене.