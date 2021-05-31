В Израиле противоположные силы договорились о коалиции. В нее войдет правая партия «Ямина» под председательством Нафтали Беннетта, центристская партия «Йеш Атид» с лидером Яиром Лапидом, а также левые социал-демократы в партии «МЕРЕЦ». Политические силы объединяются против нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об успешных переговорах между партиями сообщает Times of Israel.

Стороны планируют продолжать переговоры в течении дняю

Согласно соглашению между партией «Ямина» и партией «Йеш Атид», Нафтали Беннет займет кресло премьера до сентября 2023, после чего передает полномочия лидеру «Йеш Атид» Яиру Лапиду. К договоренности присоединились и представители правых, центристских и левых партий, которые не хотят присоединяться к правительству, возглавляемому Нетаньяху, против которого открытылы уголовные дела по трем эпизодам.

Еврейские СМИ утверждают, что уже к концу понедельника или утру вторника, 1 июня, партии объявят об успешном формировании коалиции.

— Выборы доказали, что при Нетаньяху нет правового правительства. Остается либо коалиция, или пятые выборы, — сказал Нафтали Беннетт в обращении по национальному телевидению.

Если коалиция большинства не будет сформирована к 2 июня, то у Кнессета будет 21 день, чтобы сформировать кандидатуру нового премьера, иначе в Израиле пройдут пятые парламентские выборы за 2 года.

Напомним, между Израилем и ХАМАС начиная с 2:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.