Космический мусор повредил Международную космическую станцию, а именно роботизированную руку Canadarm2. Прибор все еще в рабочем состоянии, но мусор пробил термическое покрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научные издания.
Роботизированная рука Canadarm2, известная как система дистанционного манипулятора космической станции, разработанная Канадским космическим агентством, является неотъемлемой частью Международной космической станции в течение 20 лет.
Это многоступенчатая титановая роботизированная рука, которая помогает перемещать объекты за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также помогает в обслуживании станции.
«Несмотря на удар, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной», — говорят в Канадском космическом агентстве.
Напомним, в ноябре неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля «Поиск».
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Космический мусор повредил Международную космическую станцию, а именно роботизированную руку Canadarm2. Прибор все еще в рабочем состоянии, но мусор пробил термическое покрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научные издания.
Роботизированная рука Canadarm2, известная как система дистанционного манипулятора космической станции, разработанная Канадским космическим агентством, является неотъемлемой частью Международной космической станции в течение 20 лет.
Это многоступенчатая титановая роботизированная рука, которая помогает перемещать объекты за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также помогает в обслуживании станции.
«Несмотря на удар, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной», — говорят в Канадском космическом агентстве.
Напомним, в ноябре неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля «Поиск».