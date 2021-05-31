Спецслужбы Турции схватили и привезли в Турцию племянника главного политического врага нынешнего президента Эрдогана — Фетхуллаха Гюлена, который стоит во главе партии «FETÖ / PDY».

Об этом сообщает портал Evrensel.

Сообщается, что Селахаддин Гюлен был похищен Национальной разведывательной организацией в результате спецоперации в неназванной стране и вывезен в Турцию.

Похищенному родственнику оппоненту Эрдогана уже выдвинули обвинения в том, что он якобы состоял в вооруженной террористической организации и пытался изнасиловать молодую девушку.

Турецкие власти уже успели заявить, что Селахаддин Гюлен был членом консультативного комитета партии и был близко связан с высшими руководящими лицами в политической силе.

Напомним, это не первый случай репрессий в отношении родственников неугодного Эрдогану политического деятеля. Так, турецкая полиция во время спецопераций задержала Салмана Гюлена, племянника мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке государственного переворота, произошедшего в июле 2016 года.