Послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят продление запрета на инвестирование в Крыму.

Как сообщает Европейская правда, об этом написал в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

— Послы ЕС продолжат запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня, - написал Рикард Джозвяк.

После этого решение о санкциях еще предстоит формально принять Совету ЕС.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Недавно глава Европейского парламента Давид Сассоли, которому Россия запретила въезд призвал к ужесточению санкций против российских чиновников.

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Напомним, 28 февраля украинские активисты с административной границы Херсонской области запустили в сторону аннексированного Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан.