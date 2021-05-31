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Парламентарии из правящей фракции предложили законопроект, в котором говорится про предоставление отстрочки для обязательного озвучивания фильмов на украинском языке.
Законопроект № 5554 был зарегистрирован в аппарате Верховной Рады 24 мая, инициировали его нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук, — сообщил нардеп от «ЕС» Владимир Вятрович.
В «Слуге народа» предлагают отложить вступление в силу нормы про украинскую озвучку до завершения карантина.
— Часть шестая статьи 23 настоящего закона о языке. Вступает в силу через два месяца со дня отмены карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, — говорится в тексте поданного законопроекта.
Свое просьбу нардепы обосновали «негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей».
Напомним, украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение со стриминговой платформой Netflix - в онлайн-кинотеатре появится украинский интерфейс.
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Парламентарии из правящей фракции предложили законопроект, в котором говорится про предоставление отстрочки для обязательного озвучивания фильмов на украинском языке.
Законопроект № 5554 был зарегистрирован в аппарате Верховной Рады 24 мая, инициировали его нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук, — сообщил нардеп от «ЕС» Владимир Вятрович.
В «Слуге народа» предлагают отложить вступление в силу нормы про украинскую озвучку до завершения карантина.
— Часть шестая статьи 23 настоящего закона о языке. Вступает в силу через два месяца со дня отмены карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, — говорится в тексте поданного законопроекта.
Свое просьбу нардепы обосновали «негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей».
Напомним, украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение со стриминговой платформой Netflix - в онлайн-кинотеатре появится украинский интерфейс.