Парламентарии из правящей фракции предложили законопроект, в котором говорится про предоставление отстрочки для обязательного озвучивания фильмов на украинском языке.

Законопроект № 5554 был зарегистрирован в аппарате Верховной Рады 24 мая, инициировали его нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук, — сообщил нардеп от «ЕС» Владимир Вятрович.

В «Слуге народа» предлагают отложить вступление в силу нормы про украинскую озвучку до завершения карантина.

— Часть шестая статьи 23 настоящего закона о языке. Вступает в силу через два месяца со дня отмены карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, — говорится в тексте поданного законопроекта.

Свое просьбу нардепы обосновали «негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей».

Напомним, украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение со стриминговой платформой Netflix - в онлайн-кинотеатре появится украинский интерфейс.