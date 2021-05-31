Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает проукраинской позицию сопредседателя фракции «ОПЗЖ» Юрия Бойко.

Об этом он заявил в интервью изданию Фокус, передает LIGA.net.

На вопрос о том, продвигают ли лидеры «ОПЗЖ» пророссийские взгляды в личном общении, Давид Арахамия ответил отрицательно.

— Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину, — отметил лидер «СН».

По словам Давида Арахамии, во фракции «ОПЗЖ» он чаще всего общается с Юрием Бойко, Виктором Медведчуком, Михаилом Папиевым и Сергеем Левочкиным.

Напомним, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» упомянул, что на выборах мэра Киева отдал свой голос за Виталия Кличко.