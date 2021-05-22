Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия упомянул, что на выборах мэра Киева отдал свой голос за Виталия Кличко.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 21 мая.

Во время дискуссии Давид Арахамия назвал Виталия Кличко «гениальным спортсменом» и «сильной личностью».

— Я за него голосовал, чтобы вам было понятно. Я считаю, что я имею право так делать, — добавил глава фракции.

Напомним, в июле 2020-го партия «Слуга народа» определилась с кандидатом для участия в выборах киевского городского головы — им стала Ирина Верещук.

Победу на выборах в первом туре одержал Виталий Кличко, набрав более 50% голосов избирателей.