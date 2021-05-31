В понедельник, 31 мая, представители жителей пятиэтажек по проспекту Богоявленскому, 10, 12, 14 и 16 пришли на заседание земельной комиссии горсовета Николаева с просьбой объяснить, на каком основании их придомовые территории отдают на аукцион для торговой застройки.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Горожане заявили, что они самостоятельно занимаются уборкой и благоустройством этих зон. Николаевцы категорически против нового строительства, мол, торговых точек там много.

— Планируют землю возле наших домов продавать и что-то строить. Какие-то аукционы проводить без нашего согласия, - возмутились горожане.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сказал, что сегодня идет только формирование земельных участков, аукцион еще не объявляли.

— Эта территория выходит на проспект Богоявленский, там может быть общественная застройка. Участки еще не сформированы. У вас там пятиэтажная застройка и достаточно большое расстояния между домами. Даже по распределению территорий есть резерв. Вдоль проспекта Богоявленского предлагается разметить торговые объекты. Оно также частично закроет ваши дворы от магистрали, - сказал Андрей Цымбал. — А детские площадки заберут. Там же еще водоканал, идут все коммуникации, - спросили горожане. — Где-то будет санация, замена старых сетей. Будут менять, - отметил Андрей Цымбал.

Он уточнил, что все пожелания местных жителей, например, по детским площадкам и благоустройству территории, можно прописать в градостроительных условиях.

В итоге глава депутатской комиссии Елена Нестеренко рекомендовала жителям указанных домов объединяться в ОСМД (пока только в 2 домах создали ОСМД – прим.) и обращаться в Департамент ЖКХ для получения земли как придомовой территории.

— Ее передают бесплатно, ничего не платите. Отведите ее как свою территорию. Обратитесь, чтобы вам проектант просчитал территорию по количеству жильцов, сколько положено по нормам, вам ее отведут. Тогда вы сможете говорить, что это ваша территория. Сейчас вы находитесь, ваш дом, на коммунальной земле, и вы убираете коммунальную землю. Отведите ее и обслуживайте, тогда вы будете собственниками. Обращаетесь в горисполком, пусть глава ОСМД пишет заявление, - посоветовала Елена Нестеренко.

Напомним, депутаты Николаевского горсовета на сессии 20 мая дали добро на проведение аукционов по передаче в аренду придомовых участков в Николаеве. В частности, под аукцион могут попасть участки придомовой территории по проспекту Богоявленскому, 10, 12, 14 и 16.