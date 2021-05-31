В понедельник, 31 мая, члены депутатской комиссии по вопросам экологии, природопользования, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений горсовета Николаева согласовали проект по детальному плану территорий Варваровки, ограниченных улицей Северной и рекой Южный Буг по улице Почтовой до улицы Никитенко. Там хотят строить современные очистные сооружения для организации водоотведения прямо в реку.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Данное решение депутаты согласовали единогласно, заслушав пояснения главного архитектора Андрея Цымбала.

— Это Варваровка, в прошлом году запустили водоснабжение, нужно, чтобы было централизованное водоотведение. Предлагается современный проект очистных сооружений, которые позволяют сбрасывать воду, очищенную до необходимой степени. Сбрасывать в реку. Без строительства больших фильтраций и тому подобного. В Варваровке рассматривали разные варианты, только на улице Северной по высотным показателям и по малому количеству застроек есть территория где это можно разместить. Это приблизительно до 1 гектара. Ее нужно определить в детальном плане, - сказал Андрей Цымбал.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя проведение водопровода в микрорайон Варваровка, рассказал, что это эпохальный для города проект. По словам городского головы, дюкер рассчитан также на подачу воды в Большую и Малую Коренихи.