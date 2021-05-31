В понедельник, 31 мая, члены депутатской комиссии по вопросам экологии, природопользования, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений горсовета Николаева предложили на год согласовать аренду земли торговцам возле Центрального рынка, а за это время принять решение, что делать с этим «шанхаем».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Депутат Николаевского городского совета Анатолий Петров призвал к вопросу подходить комплексно.

— Все прекрасно понимают, какие там объекты стоят. Если говорить «нет», то говорить всем «нет», - сказал Анатолий Петров. — Мы сейчас напринимаем, что завтра весь Центральный рынок к нам придет. Если сносить, то сносить все. Предлагаю предложение депутата Петрова, чтобы по Центральному рынку голосовать на 1 год. За это время принять решение, что с рынком делать и с этим «шанхаем». Сейчас это не выход из ситуации, когда одного снесем, но не сделаем какого-то предложения. Они там все равно будут стоять, но нужно им предложить, чтобы оно выглядело в одном виде, - добавила глава депутатской комиссии Елена Нестеренко.

На это главный архитектор города Андрей Цымбал напомнил, что в городе больше нельзя требовать от предпринимателей приводить их торговые точки в соответствие с утвержденным архетипом. Дело в том, что есть решение Верховного суда, запрещающее требовать единые схемы для города. Иначе это будут трактовать как нарушение антимонопольного законодательства.

До этого Андрей Цымбал заявил, что примерно 100 МАФов в городе приведены в соответствие к установленному архетипу.