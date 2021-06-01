В Израиле из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом отменены все карантинные ограничения. Обязательным остается ношения масок в помещениях.

Об этом сообщает радио «Кан».

Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года. Необходимость в зеленом пропуске устранена, ограничения фиолетового стандарта отменены.

Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе, передает представитель Минздрава.

«Зеленый пропуск» — это документ о вакцинации, который ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений, а «фиолетовый стандарт» регулировал работу общественных учреждений и заведений.

Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, в Израиле продолжат действовать запреты на выезд своих граждан в страны с максимальным риском по COVID-19.

Как сообщалось, в Израиле более пяти млн человек (55% населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса.

Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с «зеленым паспортом».

С июня люди, которые не прошли вакцинацию, также будут иметь доступ в эти учреждения.