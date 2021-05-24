Израиль с 1 июня отменяет для жителей страны введенные ранее карантинные ограничения.

Об этом пишет DW со ссылкой на Минздрав Израиля.

Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня.

В то же время ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут усилены, чтобы предотвратить завоз штаммов вируса.

В Израиле более пяти млн человек (55% населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса.

Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с «зеленым паспортом».

С июня люди, которые не прошли вакцинацию, также будут иметь доступ в эти учреждения.

Ранее сообщалось, что в Италии после карантина открывают горнолыжные подъемники.