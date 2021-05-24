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Израиль с 1 июня отменяет для жителей страны введенные ранее карантинные ограничения.
Об этом пишет DW со ссылкой на Минздрав Израиля.
Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня.
В то же время ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут усилены, чтобы предотвратить завоз штаммов вируса.
В Израиле более пяти млн человек (55% населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса.
Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с «зеленым паспортом».
С июня люди, которые не прошли вакцинацию, также будут иметь доступ в эти учреждения.
Ранее сообщалось, что в Италии после карантина открывают горнолыжные подъемники.
Израиль с 1 июня отменяет для жителей страны введенные ранее карантинные ограничения.
Об этом пишет DW со ссылкой на Минздрав Израиля.
Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня.
В то же время ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут усилены, чтобы предотвратить завоз штаммов вируса.
В Израиле более пяти млн человек (55% населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса.
Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с «зеленым паспортом».
С июня люди, которые не прошли вакцинацию, также будут иметь доступ в эти учреждения.
Ранее сообщалось, что в Италии после карантина открывают горнолыжные подъемники.