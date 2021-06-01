Белорусские силовые структуры усиливают давления на независимое издание Hrodna.life. После освобождения на редактора задержали другого журналиста портала – Ирину Новик, которая занимала должность редактора спецпроектов.

Об этом информирует Белсат.

Задержание связано с якобы размещением на сайте материалом экстремистского толка.

— В воскресенье полиция уже пыталась проникнуть в ее квартиру. В тот же день был задержан главный редактор портала Алексей Шота, в его доме был произведен обыск, после чего Шота был освобожден, — указывают на телеканале.

Ранее НикВести сообщали, что главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шота отпустили до заседания суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов.