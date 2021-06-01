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Белорусские силовые структуры усиливают давления на независимое издание Hrodna.life. После освобождения на редактора задержали другого журналиста портала – Ирину Новик, которая занимала должность редактора спецпроектов.
Об этом информирует Белсат.
Задержание связано с якобы размещением на сайте материалом экстремистского толка.
— В воскресенье полиция уже пыталась проникнуть в ее квартиру. В тот же день был задержан главный редактор портала Алексей Шота, в его доме был произведен обыск, после чего Шота был освобожден, — указывают на телеканале.
Ранее НикВести сообщали, что главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шота отпустили до заседания суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов.
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Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Белорусские силовые структуры усиливают давления на независимое издание Hrodna.life. После освобождения на редактора задержали другого журналиста портала – Ирину Новик, которая занимала должность редактора спецпроектов.
Об этом информирует Белсат.
Задержание связано с якобы размещением на сайте материалом экстремистского толка.
— В воскресенье полиция уже пыталась проникнуть в ее квартиру. В тот же день был задержан главный редактор портала Алексей Шота, в его доме был произведен обыск, после чего Шота был освобожден, — указывают на телеканале.
Ранее НикВести сообщали, что главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шота отпустили до заседания суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов.