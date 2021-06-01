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Группа из российских наемников, предположительно относящихся к ЧВК Вагнера, напала на блокпост республики Чад, похитила военнослужащих, перевезла их на территорию Центральноафриканской республики, где и казнила.
Об этом информирует французская пресса.
Чад предъявил дипломатические претензии Центральноафриканской республики в связи с хладнокровным убийством своих военных, с территории которой совершают набеги российские наемники.
Бандитское нападение россиян состоялось 30 мая. Наемники из РФ при поддержке регулярной армии ЦАР атаковали пограничников Чада. Один солдат погиб в бою, а пятерых в начале пленили, а вскоре с ними жестоко расправились.
Когда армия Чада отреагировала на нападение, наемники попытались сбежать в соседний Камерун, но их отогнали от границ, так что они были вынуждены вернуться в изначальную точку рейда — в ЦАР.
Чад отреагировал на казнь своих граждан и совершил форсированный бросок на бронетехнике через территорию ЦАР, чтобы продемонстрировать решимость правительства наказать виновных.
Ранее НикВести сообщали, что в Центральноафриканской Республике трое граждан России и двое местных полицейских погибли в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве.
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Группа из российских наемников, предположительно относящихся к ЧВК Вагнера, напала на блокпост республики Чад, похитила военнослужащих, перевезла их на территорию Центральноафриканской республики, где и казнила.
Об этом информирует французская пресса.
Чад предъявил дипломатические претензии Центральноафриканской республики в связи с хладнокровным убийством своих военных, с территории которой совершают набеги российские наемники.
Бандитское нападение россиян состоялось 30 мая. Наемники из РФ при поддержке регулярной армии ЦАР атаковали пограничников Чада. Один солдат погиб в бою, а пятерых в начале пленили, а вскоре с ними жестоко расправились.
Когда армия Чада отреагировала на нападение, наемники попытались сбежать в соседний Камерун, но их отогнали от границ, так что они были вынуждены вернуться в изначальную точку рейда — в ЦАР.
Чад отреагировал на казнь своих граждан и совершил форсированный бросок на бронетехнике через территорию ЦАР, чтобы продемонстрировать решимость правительства наказать виновных.
Ранее НикВести сообщали, что в Центральноафриканской Республике трое граждан России и двое местных полицейских погибли в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве.