По состоянию на утро 1 июня в Николаевской области зарегистрировано 72 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

Из всех 68 676 (+72) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 43556 (+71);

Первомайск — 2969 (1);

Южноукраинск — 1988;

Вознесенск — 1848;

Очаков — 1281.

На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки не зарегистрировано случаев коронавирусной болезни.

Заболевание COVID-19 установлено у 2345 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 164, всего выздоровели — 65 373. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1806, за сутки — 4.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 31 мая, получили 763 человека. Из них 673 — первую дозу и 90 — вторую.