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По состоянию на утро 1 июня в Николаевской области зарегистрировано 72 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
Из всех 68 676 (+72) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки не зарегистрировано случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 установлено у 2345 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 164, всего выздоровели — 65 373. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1806, за сутки — 4.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 31 мая, получили 763 человека. Из них 673 — первую дозу и 90 — вторую.
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По состоянию на утро 1 июня в Николаевской области зарегистрировано 72 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
Из всех 68 676 (+72) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки не зарегистрировано случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 установлено у 2345 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 164, всего выздоровели — 65 373. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1806, за сутки — 4.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 31 мая, получили 763 человека. Из них 673 — первую дозу и 90 — вторую.