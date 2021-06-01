Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявивший о том, что отказ государства регулировать цены на газ позволил местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло, просто пытается «скинуть на местные органы то, что они натворили».

Об этом директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Думаю, они не до конца понимают, что они делают. И господин Шмыгаль объявил, что это все - проблемы местных органов власти. Центральная власть пытается, в данном случае Кабинет Министров, скинуть все, что натворили, на местные органы. Из более 400 предприятий теплоэнергетики, 27 являются лицензиатами НКРЭКУ, в том числе мы и Николаевская ТЭЦ. Тариф нам устанавливает НКРЭКУ. И мы не могли применять в свое время экономически обоснованный тариф, при чем много лет. Возникла так называемая разница в тарифах из-за госрегулирования. Теперь это все сбрасывается на местные органы. Так не должно быть, — сказал Николай Логвинов.

— Мы надеемся, что здравый смысл победит. Да, сегодня законы разрабатываются, которые должны списать задолженность, реструктуризировать задолженность, которую нельзя списать, а также убрать понятие авансирования. 19 мая был комитет, на котором благополучно завалили законопроект №3800-1, который подразумевал списание всех долгов и реструктуризацию. Сняли с рассмотрения закон №3508, которые подразумевал списание пени и штрафов, реструктуризацию долгов сроком на 5 лет. Сегодня идет разработка очередного законопроекта по списанию, мы давали свои замечания к этому закону. Процесс идет, но он настолько вялотекущий, люди не понимаю, что скоро зима. Президент обещал, что 1 июня будут приняты эти законы, если их примут 1 октября, то они уже будут не нужны. В течение месяца если их примут, тот мы еще сможем подготовиться к сезону, отрегулировать свою работу, - пояснил Николай Логвинов.

СПРАВКА:

С 20 мая правительство прекратило регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго, теперь тепловики сами должны заботиться о том, чтобы купить газ для следующего отопительного сезона, причем Денис Шмыгаль указал, что по какой цене будут покупать газ — это проблема местных властей.

— Это шаг, который наконец даст возможность местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду. Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ, — написал в своем Telegram-канале премьер-министр.

При этом предприятия могут перейти к другому поставщику при условии полного погашения долгов перед «Нафтогазом», а поскольку речь идет о сотнях миллионов гривен, то пока сменить поставщика им не под силу.

В Николаеве ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вынуждено прекратить подачу пара в роддом № 1 и больницу скорой медицинской помощи. Для начала следующего отопительного сезона предприятие требует около 900 миллионов гривен - это погашение долгов за предыдущие отопительные сезоны и предоплата за газ для следующего сезона.

19 мая комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал два законопроекта №3800-1 и №3508, которые предполагают списание штрафных санкций и пени теплоснабжающим компаниям, а также наложение моратория на такие штрафы. Также законопроекты должны решить вопрос погашения, так называемой, «разницы в тарифах».