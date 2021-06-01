Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября, а именно до 12-16 сентября.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, у России есть много вариантов агрессии против Украины, один из них – «прорубить коридор» в оккупированный ею Крым. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса.

— Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важных геополитической и оборонной сделках.

— После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация, и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны... Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за «гражданским конфликтом». Это будет открытая полномасштабная война, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, до начала учений «Запад-2021» ситуация у границ Украины будет опасной.

—Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предположил, что переговоры могут перенести из Беларуси в Польшу.