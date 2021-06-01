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Генеральный секретарь радикальной шиитской террористической организации «Хезболла» Хасан Насралла попал в реанимацию.
Об этом сообщает иорданское агентство Khaberni.
Журналисты отмечают, что информация о здоровье лидера террористической группировки держится в строжайшем секрете. Однако надежные источники утвержают, что у Насраллы серьезно ухудшилось состояние здоровья и он впал в кому.
При этом агентство отмечает, что на данную информацию нельзя полагаться стопроцентно и она требует дополнительной верификации.
Однако в социальных сетях начали появляться видео, где члены Хезболлы раздают людям воду и хлеб, чтобы они молились за выздоровление генсека «Хезболлы».
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Генеральный секретарь радикальной шиитской террористической организации «Хезболла» Хасан Насралла попал в реанимацию.
Об этом сообщает иорданское агентство Khaberni.
Журналисты отмечают, что информация о здоровье лидера террористической группировки держится в строжайшем секрете. Однако надежные источники утвержают, что у Насраллы серьезно ухудшилось состояние здоровья и он впал в кому.
При этом агентство отмечает, что на данную информацию нельзя полагаться стопроцентно и она требует дополнительной верификации.
Однако в социальных сетях начали появляться видео, где члены Хезболлы раздают людям воду и хлеб, чтобы они молились за выздоровление генсека «Хезболлы».
Ранее НикВести сообщали, что «Хезболла» останется в стороне от разгорающегося конфликта между террористическими палестинскими движениями и Израилем/