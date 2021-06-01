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Депутаты Верховной Рады провалили голосование за внесение в повестку дня сессии законопроекта 5554, который под прикрытием карантина из-за пандемии коронавируса предусматривает отложить норму о трансляции кино и телепродукции на государственном языке с 17 июля 2021 года. Продукция страны-агрессора может без перевода заполнить украинский эфир телевидения и кинематографа.
Об этом, выступая с трибуны, заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий, сообщила пресс-служба политсилы.
Он призвал коллег из других фракций не поддерживать антиукраинский законопроект и не терпеть нарушение регламента.
— В этом парламенте нашего созыва есть хорошая традиция — перед введением в действие каждого нового этапа закона о языке некоторые депутаты регистрируют проект закона о его отсрочке. Так было с образованием летом прошлого года, с потребительскими отношениями зимой. Так сейчас с законопроектом 5554. Этот закон предлагает отсрочить на неопределенный срок так сказать до завершения карантина, который неизвестно когда закончится, норму, которая говорит, что демонстрация всех фильмов и сериалов, как в кинотеатрах, так и на телевидении должна осуществляться исключительно на государственном языке, — отметил Николай Княжицкий.
По его словам, эта антиукраинская норма вводится под влиянием тех производителей продукции, которые являются крупнейшими производителями продукции для страны-агрессора — РФ.
— И хотят без перевода заполнить украинский эфир телевидения и кинематографа. Эта норма, по сути, лишает работы огромное количество работников украинской киноотрасли, за счет привлечения студий, актеров, сотен других творческих работников к созданию украиноязычного перевода фильмов и озвучки. Эти люди в условиях карантина выживают. Эта норма выбрасывает их на улицу. Эта норма ни для кого не было неожиданностью, потому что мы и отложили введение в действие этой нормы на два года для того, чтобы те, кто производит продукт, подготовились к этому. Кроме того, эта норма, то, что хотят сделать сейчас, прямо противоречит регламенту. 93 статья регламента дает 30 дней комитетам, чтобы сделать вывод, нужно ли включать проект в повестку дня. В 96 статье прямо сказано — вопрос о включении законопроекта в повестку дня сессии рассматривается ВР после принятия заключения главного комитета. Не было ни одного заседания комитета, это прямое нарушение регламента, — подчеркнул депутат.
По его словам, антиукраинские силы, спекулируя, хотят снова уничтожить украинский закон о языке.
— Не дадим этого сделать. Потому что наш язык — это не просто слово, это не просто гуманитарная политика, это главная наша защита от агрессора. Это защита Киева, Львова, Харькова, Одессы, — резюмировал нардеп.
Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск в суд, чтобы отменить решение горсовета Николаева о предоставлении русскому языку статуса регионального.
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Депутаты Верховной Рады провалили голосование за внесение в повестку дня сессии законопроекта 5554, который под прикрытием карантина из-за пандемии коронавируса предусматривает отложить норму о трансляции кино и телепродукции на государственном языке с 17 июля 2021 года. Продукция страны-агрессора может без перевода заполнить украинский эфир телевидения и кинематографа.
Об этом, выступая с трибуны, заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий, сообщила пресс-служба политсилы.
Он призвал коллег из других фракций не поддерживать антиукраинский законопроект и не терпеть нарушение регламента.
— В этом парламенте нашего созыва есть хорошая традиция — перед введением в действие каждого нового этапа закона о языке некоторые депутаты регистрируют проект закона о его отсрочке. Так было с образованием летом прошлого года, с потребительскими отношениями зимой. Так сейчас с законопроектом 5554. Этот закон предлагает отсрочить на неопределенный срок так сказать до завершения карантина, который неизвестно когда закончится, норму, которая говорит, что демонстрация всех фильмов и сериалов, как в кинотеатрах, так и на телевидении должна осуществляться исключительно на государственном языке, — отметил Николай Княжицкий.
По его словам, эта антиукраинская норма вводится под влиянием тех производителей продукции, которые являются крупнейшими производителями продукции для страны-агрессора — РФ.
— И хотят без перевода заполнить украинский эфир телевидения и кинематографа. Эта норма, по сути, лишает работы огромное количество работников украинской киноотрасли, за счет привлечения студий, актеров, сотен других творческих работников к созданию украиноязычного перевода фильмов и озвучки. Эти люди в условиях карантина выживают. Эта норма выбрасывает их на улицу. Эта норма ни для кого не было неожиданностью, потому что мы и отложили введение в действие этой нормы на два года для того, чтобы те, кто производит продукт, подготовились к этому. Кроме того, эта норма, то, что хотят сделать сейчас, прямо противоречит регламенту. 93 статья регламента дает 30 дней комитетам, чтобы сделать вывод, нужно ли включать проект в повестку дня. В 96 статье прямо сказано — вопрос о включении законопроекта в повестку дня сессии рассматривается ВР после принятия заключения главного комитета. Не было ни одного заседания комитета, это прямое нарушение регламента, — подчеркнул депутат.
По его словам, антиукраинские силы, спекулируя, хотят снова уничтожить украинский закон о языке.
— Не дадим этого сделать. Потому что наш язык — это не просто слово, это не просто гуманитарная политика, это главная наша защита от агрессора. Это защита Киева, Львова, Харькова, Одессы, — резюмировал нардеп.
Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск в суд, чтобы отменить решение горсовета Николаева о предоставлении русскому языку статуса регионального.