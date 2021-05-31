Николаевская областная прокуратура направила исковое заявление в окружной административный суд о признании противоправным и недействительным решения Николаевского городского совета 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального языка в Николаеве».

Об этом говорится в письме Николаевской областной прокуратуры в ответ на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, сообщается на странице омбудсмена.

«Информацией от 22.02.2021 городским советом сообщено, что проект решения городского совета «О признании утратившим силу решения совета от 21.08.2012 № 19 / 4 «О предоставлении русскому языку статуса регионального языка в Николаеве» планируется рассмотреть на очередной сессии совета. В то же время, заседание сессий городского совета неоднократно переносились, а на заседании, которое состоялось 20.05.2021, соответствующее решение не принято. Учитывая изложенное, поскольку решение совета от 21.08.2012 № 19 / 4 пока действует, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление», — говорится в письме прокуратуры.

Тарас Креминь надеется, что суд поставит точку в данном вопросе и отменит решение городского совета.

— Депутаты Николаевского городского совета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — то есть полтора года назад. В связи с этим я дважды обращался в ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение, — отметил Тарас Креминь.

Омбудсмен также сообщил, что по информации, которой располагает Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, Болградского городского и районного советов Одесской области, Волокивского, Тарасовецкого, Прутского, Великобудского и Острицкого сельских советов Закарпатской области.

В четверг, 20 мая, Николаевский городской совет не стал отменятьрешение №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».

Языковой омбудсмен Тарас Креминь назвал принятое решение позорным и противоречащим Закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

До этого языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что предоставление статуса регионального русскому языку противоречит Конституции и для Николаева, который дал отпор «русскому миру» 7 апреля 2014 года, принципиально важно его отменить.

Ранее Тарас Креминь сообщил, что Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским областным советом в 2012 году.