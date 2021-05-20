Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что принятое решение противоречит Закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

— Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение «О признании утратившим силу решения городского совета «О предоставлении русскому языку статуса регионального языка города Николаева», — написал языковой омбудсмен.

Как известно, решение о присвоении особого статуса русского языка в Николаеве приняли еще 21 августа 2012 года.

— Лучшая «слава» для таких избранников — обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям. Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления. Николаев — украинский город, — подчеркнул Тарас Креминь.

Напомним, сегодня, 20 мая, Николаевский городской совет не стал отменять упомянутое решение — для этого не хватило 5 голосов.