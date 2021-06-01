|Скорость ветра:
|7.7 м/с
|Восход солнца:
|05:01
|Заход солнца:
|20:38
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|5.5 м/с
|Восход солнца:
|04:51
|Заход солнца:
|20:59
|Температура завтра:
|+15 C°
Сегодня, 1 июня, учреждения здравоохранения Николаевской области первичного звена получили кислородные концентраторы. Всего для нужд области было приобретено 507 единиц медицинской техники.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Оборудование будут использовать для лечения в амбулаторных условиях пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, но требуют кислородной поддержки.
Отмечается, что распределили оборудование по учреждениям в зависимости от количества заключенных деклараций.
Средства на покупку концентраторов были выделены из государственного бюджета Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров.
— Распределяем мы их в центры первичной помощи, а также субъектов предпринимательской деятельности, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, — говорит заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Оксана Черненко.
Из 507 штук, полученных Николаевщиной, 214 останутся в учреждениях здравоохранения областного центра, вторую половину оборудования передано городам и районам, территориальным общинам региона.
Ранее сообащлось, что тендер на поставку концентраторов выиграла киевская фирма «Сучасна Лікарня».
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Сегодня, 1 июня, учреждения здравоохранения Николаевской области первичного звена получили кислородные концентраторы. Всего для нужд области было приобретено 507 единиц медицинской техники.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Оборудование будут использовать для лечения в амбулаторных условиях пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, но требуют кислородной поддержки.
Отмечается, что распределили оборудование по учреждениям в зависимости от количества заключенных деклараций.
Средства на покупку концентраторов были выделены из государственного бюджета Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров.
— Распределяем мы их в центры первичной помощи, а также субъектов предпринимательской деятельности, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, — говорит заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Оксана Черненко.
Из 507 штук, полученных Николаевщиной, 214 останутся в учреждениях здравоохранения областного центра, вторую половину оборудования передано городам и районам, территориальным общинам региона.
Ранее сообащлось, что тендер на поставку концентраторов выиграла киевская фирма «Сучасна Лікарня».