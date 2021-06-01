Сегодня, 1 июня, учреждения здравоохранения Николаевской области первичного звена получили кислородные концентраторы. Всего для нужд области было приобретено 507 единиц медицинской техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Оборудование будут использовать для лечения в амбулаторных условиях пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, но требуют кислородной поддержки.

Отмечается, что распределили оборудование по учреждениям в зависимости от количества заключенных деклараций.

Средства на покупку концентраторов были выделены из государственного бюджета Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

— Распределяем мы их в центры первичной помощи, а также субъектов предпринимательской деятельности, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, — говорит заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Оксана Черненко.

Из 507 штук, полученных Николаевщиной, 214 останутся в учреждениях здравоохранения областного центра, вторую половину оборудования передано городам и районам, территориальным общинам региона.

Ранее сообащлось, что тендер на поставку концентраторов выиграла киевская фирма «Сучасна Лікарня».