В Николаеве площадь возле главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова уже не планируют назвать в честь бывшего ректора университета Михаила Александрова, об этом просил ректор университета, поскольку была нарушена процедура.

Об этом во вторник, 1 июня, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖХК рассказал глава комиссии Дмитрий Иванов, - передает корреспондент НикВести.

Выяснилось, что речь идет о территории возле заправочной станции, которую используют под парковку, что не достойно носить имя ученого, который 18 лет руководил учебным заведением.

Примечательно, но вопрос именования площади инициировал проректор Национального университета кораблестроения Александр Еганов.

О том, что нарушена процедура подтвердил и начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров.

— Оно не прошло топонимическую комиссию, общественные слушания. Только после этого проект может зайти в депутатский корпус, - указал Юрий Любаров.

Кроме того, он напомнил, что в Николаеве уже есть сквер имени Михаила Александрова и 2 памятные доски.

Окружная прокуратура Николаева направила в суд обвинительные акты против бывшего начальника отдела по контролю за объектами коммунального хозяйства при Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета и подрядчика, которые допустили растрату 200 тысяч гривен при реконструкции сквера имени М. Александрова в Заводском районе.