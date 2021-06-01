Вакцинация учителей в Украине от коронавируса может стать обязательной.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет во время пресс-конференции в рамках «Всеукраинского форума Украина 30».

— Возможно, как допуск к профессии будет обязательным элемент вакцинации, — сказал Сергей Шкарлет.

Министр уточнил, что принудительной вакцинации в Украине нет, так как у человека могут быть медицинские противопоказания.

По данным Минобразования, по состоянию на 31 мая в Украине уже вакцинировали более 82 тысяч педагогов, из них более 28 тысяч привлечены к проведению Внешнего независимого оценивания.

Напомним, в Николаевской облгосадминистрации уже подготовили списки учителей и педагогов, которых планируют вакцинировать в течение первых двух месяцев лета.