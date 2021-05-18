В Николаевской облгосадминистрации уже подготовили списки учителей и педагогов, которых планируют вакцинировать в течение первых двух месяцев лета.

Об этом рассказал заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Олег Бабин в ходе онлайн-брифинга во вторник, 18 мая.

— На сегодняшний день мы уже собрали списки учителей, которые будут вакцинироваться. Мы их планируем провакцинировать на протяжении июня-июля, чтобы в дальнейшем мы не закрывали школы на карантинные мероприятия и чтобы они могли работать в полной мере, — пояснил Олег Бабин.

Он подчеркнул, что вероятный препарат для вакцинации — Pfizer. Привить планируют не только учителей, но и педагогов университетов и профессиональных училищ.

— Вакцинация будет организована за счет мобильных бригад, которые будут выезжать в организованные коллективы, чтобы человек не искал, где ему провести вакцинацию. У нас уже есть опыт, — добавил Олег Бабин.

Ранее заместитель начальника управления здравоохранения заявил, что в Николаевской области население перестало отказываться от прививок против COVID-19, так как теперь люди видят достоинства вакцинации.