В Николаевской области население перестало отказываться от прививок против COVID-19 – люди видят достоинства вакцинации.

Об этом во вторник, 18 мая, рассказал заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин в ходе брифинга.

— Вы знаете, есть осознанность у людей. Они уже видят достоинства вакцинации, поэтому отказов от вакцинации мы совсем не фиксируем среди населения, – сказал Олег Бабин.

Прозвучало, что сейчас вакцинируются медицинские работники, работники соцзащиты, пожилые люди, лица, которые присматривают за маломобильными людьми, люди, которые живут в интернатах. Также начали делать прививки учителям, задействованным в ВНО.

— Планируется вакцинация Патрульной полиции, прокуратуры и других госструктур области. На сегодня у нас работают 108 пунктов вакцинации, - резюмировал Олег Бабин.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%.

Напомним, 18 апреля, на Николаевщину привезли первую партию вакцины Pfizer, состоящую из 1170 доз.

Кроме того, 26 апреля, Николаевская область получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи, которую будут использовать в основном в кабинетах прививки для людей в возрасте 65+.