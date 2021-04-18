Cегодня, 18 апреля, на Николаевщину привезли первую партию вакцины Pfizer, состоящую из 1170 доз. Прививку доставили в рамках мировой программы СOVAX, которая помогает получить вакцину развивающимся странам.

Об этом передает Николаевская ОГА.

Вместе с вакцинами область также получила раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Вакцинировать Pfizer планируют пожилых людей и персонаж домов для престарелых, после этого прививку получат спасатели и пограничники.

Иммунизация препаратом Pfizer начнется с завтрашнего дня, 19 апреля.

Напомним, 17 апреля, по областям развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну — по 1170 доз в каждую из областей и Киев.