Сегодня, 17 апреля, по областям развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну — по 1170 доз в каждую из областей и Киев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

Прививки этой вакциной в Украине начнут делать 18 апреля из Киевской области. В остальных регионах вакцинация этим препаратом стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады.

Вместе с вакцинами будут развозить раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

За хранение вакцины будет отвечать частная логистическая компания «Фармасофт». Препарат должны хранить в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от −60 до −80 градусов.

На региональные склады вакцину будут привозить каждую неделю.

На региональных складах вакцина будет сохраняться в тех же термоконтейнерах, которые будут регулярно пополнять сухим льдом. Оттуда предварительно размороженные до +2 +8 градусов флаконы с вакциной ежедневно выдавать мобильным бригадам, которые должны использовать ее в течение 120 часов.

Ранее начальница горздрава сообщала, что Николаев получит 1600 доз вакцины Pfizer.