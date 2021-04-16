Николаев готов принимать вакцину производства Pfizer/BioNTech, которая сегодня прибыла в Украину. Николаев получит около 1600 доз этого препарата.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай в прямом эфире «4 канала».

По словам Ирины Шамрай, вместе с вакциной в город доставят все необходимое оборудование для ее хранения и использования.

— Мы готовы принимать вакцину и сразу начать вакцинацию. Мобильные бригады работают, пункты прививки введены в действие. Мы обязательно используем всю вакцину. К сожалению, есть вопросы, некоторые еще сомневаются в необходимости прививаться, но мы проводим активную разъяснительную кампанию. Делаем все возможное и невозможное, используем весь объем вакцин, который поступает, — рассказала начальница управления здравоохранения.

Напомним, за последние сутки, 15 апреля, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса получили 237 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 13 735 людям.