В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 15 апреля, получили 237 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 13 735 людям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине первую дозу вакцины сделали 432 тысячи 820 человек, что на 2224 прививки меньше, чем за предыдущие сутки.

Вакцинацию осуществляли 138 мобильных бригад по иммунизации и 578 пунктов вакцинации.

Больше всего прививок за сутки сделали в Львовской области - 2650 прививок, в течение всего периода вакцинальной кампании - в Киеве - 39028 прививок.

За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве (40 798), а меньше всего — в Черниговской области (7 841).

Напомним, в Украине за сутки, 15 апреля, было зафиксировано 17,4 тысяч новых случаев коронавируса.