В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 15 апреля, получили 237 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 13 735 людям.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Украине первую дозу вакцины сделали 432 тысячи 820 человек, что на 2224 прививки меньше, чем за предыдущие сутки.
Вакцинацию осуществляли 138 мобильных бригад по иммунизации и 578 пунктов вакцинации.
Больше всего прививок за сутки сделали в Львовской области - 2650 прививок, в течение всего периода вакцинальной кампании - в Киеве - 39028 прививок.
За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве (40 798), а меньше всего — в Черниговской области (7 841).
Напомним, в Украине за сутки, 15 апреля, было зафиксировано 17,4 тысяч новых случаев коронавируса.
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В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 15 апреля, получили 237 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 13 735 людям.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Украине первую дозу вакцины сделали 432 тысячи 820 человек, что на 2224 прививки меньше, чем за предыдущие сутки.
Вакцинацию осуществляли 138 мобильных бригад по иммунизации и 578 пунктов вакцинации.
Больше всего прививок за сутки сделали в Львовской области - 2650 прививок, в течение всего периода вакцинальной кампании - в Киеве - 39028 прививок.
За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве (40 798), а меньше всего — в Черниговской области (7 841).
Напомним, в Украине за сутки, 15 апреля, было зафиксировано 17,4 тысяч новых случаев коронавируса.