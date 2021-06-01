Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в ближайшее время власть изменит глав облгосадминистраций в некоторых областях, поскольку «есть проблемы»

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

— Мы действительно изменили большое количество глав администраций, где-то, не спорю, промахнулись. Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов, — сказал Кирилл Тимошенко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что он начнет увольнение не справившихся со своей работой глав ОГА после того, как в стране снимут карантин.