Иран ведет переговоры с мировыми державами о возвращении к ядерному соглашению 2015 года, правящая верхушка страны уверена в успешности переговоров.

Об этом передает Reuters.

Теократическое государство шесть держав ведут в Вене переговоры с апреля о выработке мер, которые позволят Вашингтону и Тегерану прийти к компромиссу для возобновления действия пакта 2015 года.

— В переговорах в Вене нет тупика. Переговоры достигли стадии, когда необходимо решить несколько ключевых вопросов, и эти вопросы требуют должного внимания, перфекционизма и времени. Естественно, что из-за сложностей, созданных многочисленными санкциями администрации Трампа и мерами Ирана ... необходимо учитывать многие детали, но ни одно из этих препятствий не является непреодолимым», — заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабиеи.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вернется к пакту, если Тегеран сначала возобновит соблюдение своих строгих ограничений на обогащение урана.

Кроме того, Франция, одна из сторон, подписавших сделку, выразила озабоченность после сообщения наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности о том, что Иран вновь принялся за обогащение урана.

Напомним, две страны проведут через посредников переговоры на следующей неделе в Вене, чтобы попытаться вернуться к ядерному соглашению 2015 года.