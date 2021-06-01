Сегодня в Минске были совершены следственные действия в отношении задержанной 23 мая вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, россиянки Софии Сапеги.
Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, передает Интерфакс.
— В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей, какие действия были и что там происходило, не будет, — сказал Александр Филанович.
Ранее сообщалось, что Софию Сапегу могут помиловать или передать в Россию, гражданкой которой она является.
Напомним, в сети было опубликовано видео, на котором девушка задержанного соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича София Сапега утверждает, что она якобы публиковала в соцсети персональные данные белорусских силовиков.
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Сегодня в Минске были совершены следственные действия в отношении задержанной 23 мая вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, россиянки Софии Сапеги.
Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, передает Интерфакс.
— В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей, какие действия были и что там происходило, не будет, — сказал Александр Филанович.
Ранее сообщалось, что Софию Сапегу могут помиловать или передать в Россию, гражданкой которой она является.
Напомним, в сети было опубликовано видео, на котором девушка задержанного соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича София Сапега утверждает, что она якобы публиковала в соцсети персональные данные белорусских силовиков.