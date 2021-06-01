Сегодня в Минске были совершены следственные действия в отношении задержанной 23 мая вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, россиянки Софии Сапеги.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, передает Интерфакс.

— В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей, какие действия были и что там происходило, не будет, — сказал Александр Филанович.

Ранее сообщалось, что Софию Сапегу могут помиловать или передать в Россию, гражданкой которой она является.

Напомним, в сети было опубликовано видео, на котором девушка задержанного соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича София Сапега утверждает, что она якобы публиковала в соцсети персональные данные белорусских силовиков.