Власти Италии перестали признавать украинские водительские права. Утратило силу соответствующее соглашение между двумя странами.

Об этом сообщило посольство Украины в Италии в Facebook.

— Украинско-итальянское соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Дипломаты заверили, что сейчас МВД Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Италии активно работают над тем, чтобы подписать новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

После вступления нового соглашения в силу украинские водители снова смогут обменивать свои удостоверения на итальянские.

Напомним, Кабинет министров разрешил заказывать, обменивать или продлевать водительские права через портал и приложение «Дія».