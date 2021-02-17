Решение приняли на заседании правительства 17 февраля.

С помощью «Дії» можно получить следующие услуги:

обмен удостоверения, выданного впервые;

обмен удостоверения в случае его непригодности для пользования;

обмен удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;

восстановление украденного или утерянного удостоверения.

Так, через портал или приложение можно будет заполнить заявление на получение одной из услуг. К заявлению нужно будет добавить электронные копии бумажного документа, где указаны изменившиеся персональные данные, и копию медицинской справки, позволяющей управлять транспортными средствами. Заявление необходимо подписать электронной подписью.

Получить заказанное через «Дію» водительское удостоверение можно будет без очереди в сервисном центре МВД. Также электронная версия удостоверения появится в «Дії».

Напомним, после запуска приложения «Дія» для цифрового сектора государственных услуг в несколько раз выросло количество граждан, которые пользуются госуслугами в онлайн-формате.