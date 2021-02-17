Кабинет министров разрешил заказывать, обменивать или продлевать водительские права через портал и приложение «Дія».
Решение приняли на заседании правительства 17 февраля.
С помощью «Дії» можно получить следующие услуги:
Так, через портал или приложение можно будет заполнить заявление на получение одной из услуг. К заявлению нужно будет добавить электронные копии бумажного документа, где указаны изменившиеся персональные данные, и копию медицинской справки, позволяющей управлять транспортными средствами. Заявление необходимо подписать электронной подписью.
Получить заказанное через «Дію» водительское удостоверение можно будет без очереди в сервисном центре МВД. Также электронная версия удостоверения появится в «Дії».
Напомним, после запуска приложения «Дія» для цифрового сектора государственных услуг в несколько раз выросло количество граждан, которые пользуются госуслугами в онлайн-формате.
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Кабинет министров разрешил заказывать, обменивать или продлевать водительские права через портал и приложение «Дія».
Решение приняли на заседании правительства 17 февраля.
С помощью «Дії» можно получить следующие услуги:
Так, через портал или приложение можно будет заполнить заявление на получение одной из услуг. К заявлению нужно будет добавить электронные копии бумажного документа, где указаны изменившиеся персональные данные, и копию медицинской справки, позволяющей управлять транспортными средствами. Заявление необходимо подписать электронной подписью.
Получить заказанное через «Дію» водительское удостоверение можно будет без очереди в сервисном центре МВД. Также электронная версия удостоверения появится в «Дії».
Напомним, после запуска приложения «Дія» для цифрового сектора государственных услуг в несколько раз выросло количество граждан, которые пользуются госуслугами в онлайн-формате.